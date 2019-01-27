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النائب البرلماني مير محمد الصغير للنهار أونلاين: “مراد مدلسي حي يرزق”

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النائب البرلماني مير محمد الصغير للنهار أونلاين: “مراد مدلسي حي يرزق” مدلسي
بقلم موسى.ب

أكد النائب البرلماني مير محمد الصغير في اتصال هاتفي مع النهار أونلاين، بأن رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حي يرزق.

وقال مير محمد الصغير إن ما يروج له في الفايسبوك مجرد إشاعات، وأنهه اتصل مباشرة بشقيق مراد مدلسي فنفى الخبر.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي إشاعة وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، الذي يعاني من وعكة صحية.
وكان شقيق مدلسي إلى جانب رئيس المدجلس الدستوري حسب النائب البرلماني، حين اتصل به للسؤال عن صحة الخبر.

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