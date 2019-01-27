النائب البرلماني مير محمد الصغير للنهار أونلاين: “مراد مدلسي حي يرزق”
مدلسي
أكد النائب البرلماني مير محمد الصغير في اتصال هاتفي مع النهار أونلاين، بأن رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حي يرزق.
وقال مير محمد الصغير إن ما يروج له في الفايسبوك مجرد إشاعات، وأنهه اتصل مباشرة بشقيق مراد مدلسي فنفى الخبر.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي إشاعة وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، الذي يعاني من وعكة صحية.
وكان شقيق مدلسي إلى جانب رئيس المدجلس الدستوري حسب النائب البرلماني، حين اتصل به للسؤال عن صحة الخبر.
-
تمكنت مصالح شرطة العمران و حماية البيئة، بأمن ولاية الوادي سنة 2018، من تسجيل 414 مخالفة تخص العمران.
وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تم تسخير القوة العمومية…
-
نجح عـناصر الـــB.R.I بالوادي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات و استرجاع ثلاثة مركبات محل سرقة.
العملية قام بها عناصر الفرقة بعدما…
-
خلف حادث مرور مروع بالطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي تندلة وسيدي خليل في الوادي.
الحادث وقع بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)