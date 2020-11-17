النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية يدعو إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

دعا النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، “بابلو إغليسياس”، إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، غداة العدوان العسكري المغربي في منطقة “الكركرات”.

ونشر “بابلو إغليسياس”، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حزب “بوديموس”، تغريدة على حسابه الخاص في “تويتر”، تشير إلى أحكام لائحة مجلس الأمن المؤرخة في 13 فيفري 1995، والتي “تجدد فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، التزامها بتنظيم عاجل لاستفتاء تقرير المصير، يكون حرا وعادلا وحياديا، لصالح شعب الصحراء الغربية”.

ويعدّ “إغليسياس” واحدا من السياسيين الإسبان المعروفين بدعمهم اللامشروط للقضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، حيث دعا في جوان الفارط باسم حزبه، الحكومة الإسبانية، إلى إقامة علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه الصحراويين.