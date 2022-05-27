النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل مثيرة عن إغتيال الصحفية أبو عاقلة

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أنّ الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة. خلال تغطيتها إقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية جاءت من سلاح قناص صهيوني وبشكل متعمد.

وقال الخطيب خلال مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة، عرض من خلاله نتائج التحقيقات الفلسطينية النهائية بمقتل الصحفية أبو عاقلة. التي أكد فيها أن مصدر إطلاق النار الوحيد الذي إستهدفها وأدى لقتلها كان من جهة تتمركز فيها القوات الصهيونية.

وأوضح الخطيب، أنّه وبفحص المقذوف الناري العالي السرعة المستخرج من رأس شيرين. تبين أنه يحمل علامة وخصائص سلاح نصف آلي قناص. إستهدف الصحفية بشكل متعمد. لافتا إلى أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة كانت بصورة مباشرة ولم ترتطم بأي جسم صلب آخر.

كما أكّد الخطيب أنه وخلال إطلاق النار لم يكن هناك اشتباك مسلح. ولا حتى إلقاء حجارة وقت وقوع حادثة اغتيال شهيدة القلم. وكان مصدر إطلاق النار الوحيد من اعتداءات القوات الصهيونية.

وأشار إلى أنّ الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة بها جزء حديدي خارق للدروع. لافتا إلى أنّ المقذوف الناري لن ولم يسلم للجانب الصهيوني. ولم تتم مشاركته مع أي جهة أخرى في التحقيق الذي كان فلسطينياً بامتياز.

هذه تفاصيل مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

وتابع الخطيب أنّ مقتل الشهيدة الفلسطينية شيرين كان بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على رأسها من الجهة اليسرى من اليمين أثناء محاولتها الهروب من الطلقات النارية المتتالية وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي من أنّ سبب الوفاة هو “تهتّك مادة الدماغ”.

وأوضح النائب العام الفلسطيني أنّ آثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع مقتل الصحفية شيرين تدل على نية القتل، مشيراً إلى أنّ ذلك يعزّزه مواصلة الجنود الصهاينة في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة لإسعافها أو مساعدتها.

وأكد الخطيب أن مجمل الوقائع المرتكبة من قبل قوات الاحتلال والمثبتة بالأدلة الدامغة تشكل أركان وعناصر “جريمة القتل الواقعة على أبو عاقلة وذلك وفقا للقوانين الوطنية السارية. كما تشكل “جريمة حرب” وفقا للمواثيق والمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن النيابة العامة الفلسطينية قامت بتسليم الرئيس محمود عباس نسخة كاملة من ملف التحقيق، معتبرا أن تضافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سيكون له الأثر في صون وحماية حقوق الفلسطينيين وحجر الأساس في ملاحقة قتلة أبو عاقلة وكل من سبقوها من المدنيين العزّل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور