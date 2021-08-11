النائب العام بتيزي وزو:”الحرائق إندلعت مباشرة بعد تصريحات الرئيس تبون”

قال النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو عبد القادر عمروش، إن الحرائق التي إجتاحت العديد من الولايات إندلعت بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس تبون خلال اللقاء الذي عقده مع الصحافة.

وأضاف النائب العام خلال ندوة صحفية، بأن هذا الفعل الإجرامي جاء نتيجة لتسلسلات من الإجراءات التي إتخدتها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدءا من اللقاء الذي عقده مع الصحافة، حيث تطرق واتخذ قرارات هامة تخص حماية الثروة الغابية.

وتابع ذات المتحدث:”نتيجة لهذا التصريح وبعدها مباشرة إندلعت هذه النيران على مستوى ولاية تيزي وزو.”

وواصل عمروش:” هذه النيران التي إندلعت في آن واحد في نقاط غابية مختلفة وفي زمان قريب جدا وفي حيز جغرافي مختلف، هذا عبر ولاية تيزي وزو فقط بغض النظر عن باقي الولايات، هذه عملية دبرة من أشخاص وأطراف لايريدون الخير لهذه البلاد.”

واختتم النائب العام، أن هذه الأفعال كانت بسبق أصرار وبتدبير مسبق من أطراف وليس نتيجة عامل الطبيعة.