النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي يصدر بيانا بخصوص وفاة مير عين ببوش

أصدر النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي أعمر بورايب بخصوص وفاة رئيس المجلس الشعبى البلدي لبلدية عين ببوش لزهر تياب.

وفي تصريح لإذاعة أم البواقي قال النائب العام “لن نتأخر في تبليغ الرأي العام بنتائج التحقيق في حين صدورها”

وأوضح ذات المسؤول انه وعلى إثر إخطار نيابة الجمهورية المختصة إقليميا بخبر العثور على جثة محترقة داخل مكتب ميرعين ببوش.

ليتم فتح تحقيقات أولية وأجراء المعاينات اللازمة بمعية مصالح الشرطة العلمية والضبطية القضائية بحضور وكيل الجمهورية المختص.

وقال النائب العام “النيابة تتابع التحقيق أوّل بأوّل وبصفة مدققة ولن نتأخرفي تبليغ الرأي العام بنتائج التحقيق في حين صدورها”

هذا وعثر أمس على جثة رئيس بلدية عين ببوش لزهر تياب بولاية أم البواقي والبالغ من العمر 56سنة متفحمة داخل مكتبه.