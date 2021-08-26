النائب العام بمجلس قضاء العاصمة: العنصر الأجنبي تورط بمقتل بن اسماعيل ولدينا الإثباتات

أكد سيد احمد مراد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أن التحقيق المتواصل. في قضية الشهيد جمال بن اسماعيل أفضت إلى وجود تأطير ممنهج خارج التراب الوطني.

وأفاد النائب العام أنه تم اكتشاف تورط أشخاص آخرين من خارج التراب الوطني. بتدبير مسبق وممنهج ووجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية. أولا في التدبير لهذه الواقعة والتخطيط لها وكذا ترويجها بغرض تأجيج النفوس وخلق الهلع وعدم الاستقرار.

وكشف التحقيق أيضا وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة.

وأضاف “ما يصبو اليه التحقيق القضائي الذي تمت مباشرته منذ حوالي 3 أيام. أولا مواصلة التحقيقات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن وذلك باستغلال التجهيزات المشفرة التي لم تستغل لحد الساعة. وكذا استعمال آليات التعاون القضائي الدولي بعد ثبوت تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني. والتي نبقى متأكدين على أنها سوف تأتي بكل النتائج المرجوة خاصة ما تعلق بالأمر بالقبض الدولي. التي سيتم نشرها من طرف منظمة الأنتربول”.

وتابع “من هذا المنبر أدعو الدول المعنية الى التعاون في هذا الإطار وتوقيف المتورطين بغرض تسليمهم للسلطات القضائية الجزائرية. لخطورة الوقائع المرتكبة وإجراء المحاكمات بخصوص هؤلاء الأشخاص”.

وقال سيد احمد مراد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة للمتورطين في قضية جمال بن اسماعيل. “لن تعرفوا الطمأنينة مادامت ملفاتكم محل متابعات ولا زالت مطروحة على الجهات القضائية بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة”.