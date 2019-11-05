النائب العام بمجلس قضاء سطيف: بلغنا كل القضاة رسميا للإلتحاق بمناصبهم

كذب النائب العام بمجلس قضاء سطيف ما يتم تداوله من معلومات بشأن عدم تبليغ القضاة رسميا من أجل الإلتحاق بمناصبهم الجديدة على مستوى المجلس.

وحسب بيان للنائب العام تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه فإن هذه المعلومات يتم نشرها من جهات لا تريد الخير للبلاد و العباد.

وأكد النائب العام في بيانه بأنم كل القضاة تم تبليغهم للاتحاق بمناصبهم من خلال الرسائل النصية حسبما ينص عليه القانون 15/03 في مادته 07 المتعلق بعصرنة العدالة.

ودعا البيان القضاة بمجلس قضاء سطيف غلى ضرورة التبصر و التعقل والحفاظ على سمعة القاضي و دوره في إرساء دولة الحق و القانون.