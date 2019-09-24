النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي.. تشريح جثث الرضع للتأكد من سبب الوفاة

أمر وكيل الجمهورية لمجلس قضاء الوادي، بإجراء التشريح على الرضع الثملانية الذي هلكوا صباح اليوم الثلاثاء في حريق بمستشفى الام والطفل.

وحسب بيان للنائب العام لمجلس قضاء الوادي، أكد من خلاله أن وكيل الجمهورية الذي تنقل الى المستشفى قد أمر بتشريح جثث الأطفال للتأكد من سبب الوفاة وقصد تحديد المسؤوليات.

وجاء في ذات البيان، أن كل من الضبطية القضائية والطبيب الشرعي والشرطة التقنية تنقلوا رفقة وكيل الجمهورية إلى مستشفى الأم والطفل قصد القيام المعاينات اللازمة.

وأضاف النائب العام، أن المعلومات الأولية تؤكد أن الحريق نشب بسبب شرارة كهربائية وأن الوفاة حصلت بسبب الإختناق.

واختنق الأطفال الرضع جراء استنشاق غاز أول أوكسيد الكربون والدخان الناتج عن الحريق، يضيف ذات البيان وهذا حسب ما تؤكده المعاينات الطبية الأولية.

كما أكد النائب العام أن الاطفال الرضع ضحايا الحريق كانوا في الغرفة المخصصة للعناية المركزة وهي مخصصة للأطفال غير مكتملي النمو والذين يولدون قبل 9 أشهر من الحمل.