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الوطني

النائب العام موسى عثمان.. تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة جاء لتحسين مناخ الاستثمار

بقلم ياسمينة دهيمي
النائب العام موسى عثمان.. تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة جاء لتحسين مناخ الاستثمار
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قال نائب عام لدى مجلس قضاء العاصمة، موسى عثمان، إن تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة يأتي لتدعيم التجارة في البلاد. وكذا تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الكفاءة.

كما أشار نائب العام، إلى أن هذه المحاكم تتواجد على مستوى ولايات  بومرداس، تيزي وزو، والبويرة، والجزائر. وفقا ما ينص به قانون الإجراءات المدنية المتخصصة تسوية المنازعات التجارية والنقل البحري التجارة الدولية.

وأضاف، موسى عثمان، أن اختصاص المحكمة يمتد إلى مجالس قضاء الولايات الأربعة المذكورة أعلاه. مشيرا إلى أنه تم اختيار عزيزة دعماش كرئيسة لها، نظرا لكفاءتها وحصولها على شهادة دكتورا في التجارة وإتقانها مختلف اللغات.

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