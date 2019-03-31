النائب العام يرد على اشاعات على الفايسبوك بخصوص توقيف “كمال فخار” بغرداية

رد النائب العام بمجلس قضاء غرداية على الاشاعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتوقيف المدعو كمال فخار.

خاصة ما تعلق بنشر ادعاءات حول اختطافه من طرف الضبطية القضائية و اتهامها بوضعه داخل قبو تحت الارض في كتابات غير بريئة حسب البيان.

اين اكد النائب العام ان كمال فخار و من معه محل تحقيق ابتدائي بمعرفة الشرطة القضائية لامن ولاية غرداية وموقوفين تحت النظر طبقا للقانون.

و ان ظروف اقتياده كان بناء على امر من النائب العام للشرطة القضائية التى يديرها وكيل الجمهورية صاحب الاختصاص.

و ذلك بعد اساءته و اخرون لمؤسسات الدولة كالقضاء و الجيش و الاجهزة الامنية و الادارة.

واصفا اياها بالابارتيد هذا اضافة الى الاقوال و الافعال العلنية تلك و التجريح للاحكام القضائية التى الغرض منها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.

وكذا التحريض العلني على الكراهية و التمييز بين المواطنين و ترويج الاشاعات غير الصادقة.

والتى الهدف منها تحويل الغاية التى يهدف اليها الحراك الشعبي الشباني والتشويش عليه معتبرا البيان انه لن يفلح في مجتمع اعطى دروس في اخلاقيات الاحتجاج.

واكد البيان ان النيابة العامة تنور الراي العام ان هذه الافعال و الاقوال الصادرة عن المدعو كمال فخار ومن معه تشكل جرائم بمفهوم قانون العقوبات.

لاسيما في مواده 144 ،146،147،295مكرر1 من قانون العقوبات.

كمال تكفل له المادة 51 مكرر 1 من قانون الاجراءات الجزائية حقوقا ضامنة للحفاظ على الكرامة و الحق في الاتصال و الدفاع كغيره من المواطنين.