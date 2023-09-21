النائب العام يلتمس تشديد العقوبة لمستثمر تركي بعد نصبه على تجار

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة تشديد العقوبة لمستثمر تركي “ف.أ”. بعد نصبه على تجار جزائريين و سلبهم مبلغ مالي بقيمة 7 ملايير و860 مليون سنتيم.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى سنة 2020 ،بعدما اوهم المتهم الضحايا. كل من “ع.ق” رفقة “ب.ك”,و “ه.ب” بالقيام بمعاملات تجارية من اجل استيراد كمامات معقمة من تركيا الى الجزائر. و ان والده يعمل في سفارة تركيا بالجزائر ، الا انه قام بتسليمهم وثائق مزورة. مع سلبهم مبلغ مالي يفوق 7 ملايير سنتيم ،كما حدد القاضي تاريخ 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن إستأنفت هيئة دفاع المتهم مستثمر تركي “ف.أ” الحكم الصادر عن محكمة الجنح الإبتدائية بشراقة. التي قضت بإدانته بعقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إلزامه بأن يدفع تعويض للضحايا بقيمة 8 ملايير سنتيم.