النائب سعداوي ينتقد تشكيلة لجنة الحوار لإقصائها إطارات الجنوب

انتقد البرلماني سليمان سعداوي، تشكيلة أعضاء لجنة الحوار الوطني، التي أعلن عنها، أمس الخميس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لإقصائها إطارات الجنوب.

وقال سعداوي، في اتصال مع “النهار”اليوم الجمعة، انه لا يرفض شخصيات الحوار، بل يرفض التشكيلة، التي أقصت دكاترة وإطارات الجنوب.

كما شدّد النائب البرلماني عن وولاية النعامة، على ضرورة أن تكون تشكيلة الحوار الوطني، صاحبة قرار ولا يتم تسييرها وتوجيهها وفق مصالح معينة.

وأضاف سليمان سعداوي، انه توجد العديد من الثغرات في تشكيل هذه اللجنة المكلفة بالحوار الوطني،

متطرقا للمبادرة التي اطلقها ” عين الصفراء لحلحلة الازمة الجزائرية”، والتي لم تقصي اطارات كل ولايات الوطن.

كما علّق البرلماني، على إحدى مطالب أعضاءاللجنة المتمثلة في اطلاق صراح “سجناء الحراك” ،

مشيرا ان الاشخاص اللذين تم اعتقالهم ليس كلهم بسبب “الحراك” هناك أسباب أخرى .

وفي سياق آخر ، نفى سعداوي، الأخبار المتداولة حول تبعيته للمؤسسة العسكرية .

وفي الختام، ثمن البرلماني سعداوي، مجهودات قناة “النهار” في نقل أخبار وانشغالات سكان الجنوب، التي تشهد تهميشا كبيرا في التغطية الاعلامية من طرف باقي وسائل الاعلام .