النائب لخضر براهيمي يطالب الرئيس تبون بالتدخل لوقف مخططات التفرقة العرقية وضرب وحدة الجزائر

طلب النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر ابراهيمي من رئيس الجمهورية عبد المجدي تبون بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل لوقف الإساءة للشعائر الإسلامية ومخططات الفتنة والتعصب والجهوية.

وفي رسالة وجهها النائب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحوز “النهاراونلاين” على نسخة منها ، طالب ابراهيمي بضرورة التدخل لوقف ما أسماه الحملة التي يقوم بها تجار الهوية الذين يقمون ببث سمومهم وفق مخطط مدروس وممنهج.

وأكدت المراسلة الموجهة للرئيس أنه هذه المخططات تتم وفق سياسة استعمارية تهدف للتفرقة العرقية وضرب جهات من الوطن.

وأكد النائب البرلماني بأنه هؤلاء وصل بهم الحد للمساس بالرموز الوطنية و الشعائر الدينية و الإسلامية ووحدة البلاد، أين دعا الرئيس لضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الأفعال و التطبيق الصارم للقوانين