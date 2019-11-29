النائب نورالدين بلمداح: حان الوقت لإعادة النظر في الإتفاقيات المبرمة مع فرنسا

قال النائب البرلماني عن الجالية نورالدين بلمداح، أن الوقت حان لإعادة النظر في كل الإتفاقيات المبرمة مع فرنسا.

ونشر بلمداح على صفحته الرسمية في فايسبوك: سبق وكتبت بعد حديثي مع نواب أوروبيين أن جلسة البرلمان الأوروبي لا حدث ولو أن أعداء الجزائر بالبرلمان الأوروبي كانوا يعدون على الأصابع ولكن وجب سماع مداخلات النواب الأوروبيين حول الجزائر، والتي كان أغلبها يتحدث عن غلق الكنائس الغير مرخصة وحتى تكون لكم فكرة حول كيف ينظر إلينا خاصة النواب الفرنسيون.

توقفوا عند نائب قال أنّ الجزائر كانت بلد الحريات من 1830 لغاية 1962 ،فهذا فقط يلخص لكم حجم الحقد والكره والحنين للإستعمار التي يحملها هؤلاء على شعب جزائري مسالم إنتفض في ثورة سلمية سيسجلها التاريخ من أجل مطالب مشروعة منها قطع وصاية فرنسا و تدخلها في الشأن الجزائري.