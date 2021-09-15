النائب يوسف رحمانية يشارك في إجتماع مكتب البرلمان العربي بالقاهرة

يشارك المجلس الشعبي الوطني، ممثلا بالنائب يوسف رحمانية، في اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي وعدد من الاجتماعات والمقابلات الرسمية بالقاهرة.وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 سبتمبر 2021.

وحسب المجلس الشعبي الوطني، فسيشارك رحمانية في هذه الأشغال بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي

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