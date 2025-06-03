الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات يرتفع بوتيرة جد معتبرة

أكد البنك الدولي، عشية نشر تقريره الدوري، أن الاقتصاد الجزائري يواصل نموه في سنة 2024 مدفوعا بشكل خاص بالانتعاش الملحوظ في مختلف القطاعات خارج المحروقات.

وقال البنك الدولي في تقريره، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفع بنسبة 4.8 في المائة بوتيرة جد معتبرة.

موضحا أن العوامل الداعمة لنمو الاقتصاد الجزائري شملت دعم الاستثمار النشط والاستهلاك الخاص المنتعش. وانخفاض معتبر في التضخم من 9.3 في المئة في سنة 2023 إلى 4 في المائة سنة 2024. نتيجة الأداء الجيد للقطاع الفلاحي مما أثر على اعتدال أسعار المواد الغذائية.

وكشف البنك الدولي، عن توقعات بتسجيل انتعاش في الإنتاج وفي صادرات المحروقات خلال 2025. بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك+ وإنتاجية قطاع الصناعات التحويلية والخدمات.

وأضاف البنك، بتسجيل تسارع في الإنتاج يقترب من 5 في المئة بفضل الأداء الجيد لعدة شعب خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب.

وأكد البنك الدولي، أن الجزائر محافظة على مسار نمو قوي مع ضرورة تسريع التحول الهيكلي لتعزيز المرونة ودعم نمو مستدام.