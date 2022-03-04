الناتو: سنعزز وجودنا على حدود روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ليس طرفا في الصراع في أوكرانيا. ولا يبحث عن حرب مع روسيا، لكنه سيزيد من وجوده على حدود روسيا الاتحادية.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو يعتبر التقارير حول المعارك بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوروجيا، تأكيدا على الحاجة إلى إنهاء عاجل للأعمال القتالية.

وأضاف أن وزراء خارجية دول الحلف سيناقشون خلال اجتماعهم اليوم الجمعة، العواقب طويلة المدى للصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد ستولتنبرغ، أن الحلف لا يعتزم إرسال طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني.

وقال: “لن يصبح الناتو جزءا من هذا النزاع. الناتو لا ينوي إرسال قواته إلى أوكرانيا أو طائراته الحربية إلى مجالها الجوي”.

وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الحلفاء في الناتو، يقدمون لأوكرانيا أنواعا مختلفة من الدعم العسكري، فضلا عن تقديم المساعدات المالية والإنسانية.

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