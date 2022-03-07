الناتو يتجسس على تحركات الروس في أوكرانيا عبر الأقمار الصناعية

كشفت قناة “الميادين”، بأن قوات “حلف الأطلسي” تقوم بالتجسس على تحركات الجيش الروسي في أوكرانيا، لتقوم بعدها بتزويد الأوكرانيين بتفاصيل تلك التحركات.

ونقل مراسل “الميادين” في روسيا، عن مصادر وصفها بالموثوقة، أنّ أكثر من “100 قمر صناعي عسكري” لدول “الناتو” يزوّد أوكرانيا بمعلومات عن تحركات القوات الروسية.

وأضاف المصدر أنه “لو كان الجيش الروسي يخوض حربا ضد الجيش الأوكراني بمفرده لحسم المعركة في أيام معدودة”.

وحسب نفس المصدر، فإن ما يعيق التقدم العسكري للروس وبسرعة، هو أن الجيش الروسي ينفذ عملية عسكرية خاصة ودقيقة، حيث تتطلب تلك العملية “وقتا لتفادي الضحايا بين المدنيين والجنود الروس”، مشددا على أنّ العملية العسكرية الروسية تجري وفق الجدول الزمني والمسار المقرر لها.

وتابع نفس المصدر بالقول إنّ نظام “كييف” ورعاته الغربيون “يراوغون ويحاولون كسب الوقت لحشد مرتزقة وإرهابيين” لإطالة أمدّ العملية العسكرية.

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ليس طرفا في الصراع في أوكرانيا. ولا يبحث عن حرب مع روسيا، لكنه سيزيد من وجوده على حدود روسيا الاتحادية.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو يعتبر التقارير حول المعارك بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوروجيا، تأكيدا على الحاجة إلى إنهاء عاجل للأعمال القتالية.

وأضاف أن وزراء خارجية دول الحلف سيناقشون خلال اجتماعهم اليوم الجمعة، العواقب طويلة المدى للصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد ستولتنبرغ، أن الحلف لا يعتزم إرسال طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني.

وقال: “لن يصبح الناتو جزءا من هذا النزاع. الناتو لا ينوي إرسال قواته إلى أوكرانيا أو طائراته الحربية إلى مجالها الجوي”.

وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الحلفاء في الناتو، يقدمون لأوكرانيا أنواعا مختلفة من الدعم العسكري، فضلا عن تقديم المساعدات المالية والإنسانية.