الناجحون بمديرية الخدمات الجامعية يطالبون بتدخل الجهات المعنية بالنعامة

قال الناجحون بمسابقة التوظيف بمديرية الخدمات الجامعية بالنعامة عامل مهني من المستوى الثاني، إنهم ضحية تعسف الإدارة،وجهلها للقوانين السارية المفعول.

وبحوزة النهار أونلاين،مستندات تنصيب ممضى من طرف مدير الخدمات الجامعية السابق،ووجود محاضر توجيه ممضى من طرف مدير الخدمات الجامعية الحالي.

وتقول المصادر،إن بعد مباشرة عملهم منذ تاريخ التنصيب،ما يقارب 5 أشهر، تفاجأوا هذا الشهر،بمنعهم من ممارسة مهامهم دون سند قانوني.

ولأسباب غير مبررة ودون استلامهما لشهادة تثبت إنهاء مهامهم، الرغم أنهم لم يتقاضوا أجرهم الشهري منذ تنصيبهم.