الناجحون في “باك2025 “يتعرفون على تخصصاتهم الجامعية اليوم عبر هذا الرابط
بقلم النهار أونلاين
يتعرف اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا الناجحون الجدد في امتحان البكالوريا دورة جوان 2025 عن التخصصات التي وجهو اليها .
وستكون أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:
https://orientation-esi.dz/
للإشارة، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت، عن رزنامة الدخول الجامعي، للموسم الجديد 2026/2025. إذ تم تحديد يوم السبت 6 سبتمبر 2025، تاريخ التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم.
فيما تم تحديد تاريخ يوم السبت 13 سبتمبر 2025. لإنطلاق الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة لأطوار التكوين المختلفة.
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