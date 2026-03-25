الناجحون في مسابقة الأساتذة الاستشفائيين على موعد مع اختيار المناصب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم جلسات علنية لاختيار المناصب لفائدة الناجحين في مسابقة الالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

وأوضح البيان أن هذه العملية ستُجرى على مستوى جامعة علوم الصحة بزرالدة ، وذلك يومي 1 و2 أفريل 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وفق برنامج محدد يشمل مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية.

وسيُخصص اليوم الأول، الأربعاء 1 أفريل، لعدد من التخصصات من بينها الجراحة بمختلف فروعها، أمراض القلب، التخدير والإنعاش، طب النساء والتوليد، إضافة إلى تخصصات في البيوكيمياء والفيزياء الحيوية. فيما يشمل اليوم الثاني، الخميس 2 أفريل، تخصصات أخرى على غرار الطب الداخلي، الأشعة، علم المناعة، طب العمل، طب الأطفال، الصيدلة بمختلف فروعها، إلى جانب تخصصات دقيقة أخرى.

وأكدت الوزارة أن حضور المعنيين بهذه الجلسات إلزامي، مع ضرورة اصطحاب وثيقة تثبت الهوية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة. كما أشارت إلى إمكانية تمثيل المعنيين في حال تعذر حضورهم، شريطة تقديم وكالة قانونية مصادق عليها من طرف البلدية.

وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن القائمة الاسمية للناجحين مرتبة حسب التخصص والاستحقاق متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، داعيًا جميع المعنيين إلى الاطلاع عليها والالتزام بالمواعيد المحددة.

يُذكر أن الناجحين ضمن مسار الصحة العسكرية غير معنيين بهذه الجلسات، حسب ما ورد في البيان.