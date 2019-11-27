الناجون من السرطان عرضة للموت بهذه الأمراض

كشفت دراسة جديدة عن نتائج “مفزعة” تدق ناقوس الخطر وتدعو لضرورة متابعة الناجين من مرض السرطان بشكل أدق.

ووفقًا لدراسة أمريكية أجريت على أكثر من 3 ملايين مريض، فإنّه من المحتمل أن تزيد إمكانية وفاة الناجين من السرطان بسبب أمراض القلب، 6 أضعاف عن مَن لم يصبهم السرطان.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا، أنّ 11 % من الناجين فارقوا الحياة ليس بسبب عودة السرطان، بل من السكتات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أمµا أخطر ما كشفته الدراسة، فهو أنّه من تم تشخيص إصابتهم بالسرطان قبل سن 55 عامًا، كانت إحتمالات إصابتهم بأمراض القلب أعلى 10 مرات من غيرهم.

ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأدوية المستخدمة في العلاج الكيماوي التي يمكن أن تلحق الضرر بالقلب.

لكن الدراسة التي نشرت نتائجها المجلة الأوروبية للقلب، لم تكشف ما إذا كانت عقاقير السرطان هي السبب في تلف خلايا القلب.

وبالنسبة لمرضى السرطان الأصغر سنًا على وجه الخصوص، فإنّ خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية أعلى من خطر من لم يصب بالسرطان.

وتوفي ما يُقارب نصف مرضى السرطان في الدراسة التي استمرت 42 عامًا، 38 % منهم بسبب المرض ذاته و11.3 % بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.