الناجون من السرطان.. قصص لا تصدق لجزائريات هزمن المرض

نقل برنامج “جزائريون”، والذي يعرض على قناة “النهار”، قصص نساء جزائريات، استطعن قهر مرض السرطان، بالإرادة والعزيمة، وأصبحن يساهمن في إعطاء النصائح للحالات التي لم تشفى بعد.

وروت “نصيرة”، حكايتها، وهي التي عانت الأمرين، بعد وفاة زوجها المصاب بمرض السرطان، لتكتشف خبر إصابتها هي الأخرى بنفس المرض، بفزع كبير.

وقالت نصيرة: “أنا لم أخف من المرض، ولكن خفت على أولادي السبعة من بعدي، لذلك قررت أن أصارع المرض، ولم استسلم لليأس”.

وبالفعل استطاعت نصيرة، أن تتغلب على السرطان في نهاية المطاف، وقررت بعد شفائها، دعم فئة المصابين بالسرطان، لتقاسمهم تجربتها.

ولا شك بأن الشفاء من مرض السرطان، يتطلب إرادة وعزيمة كبيرة، ومعنويات عالية، ودعم أسري كبير.