الناحية العسكرية الأولى تُحيي الذكرى الـ 71 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية

أشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، على إحياء الذكرى الـ 71 المخلّدة لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، تم تسمية السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالجلفة إقليم الناحية العسكرية الأولى باسم الشهيد البطل “ربيح عيسى”. وتسمية المؤسسة المركزية لعتاد المنشآت والاحتياط الوزاري بالجلفة، باسم المجاهد” سراي الحاج”. بالإضافة إلى تسمية المؤسسة المركزية للتموين بعتاد الوقود بالجلفة باسم الشهيد البطل” خالدي أحمد.

