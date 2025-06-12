الناحية العسكرية الأولى..مستشفى الأم والطفل للجيش ينظم الأيام الطبية الجراحية

دعا مستشفى الام والطفل للجيش بالناحية العسكرية الأولى، الراغبين في المشاركة في الأيام الطبية الجراحية الأولى، لتقديم ملخص المداخلات.

وحسب ما نشرته وزارة الدفاع الوطني، فإن تقديم ملخص المداخلات الخاصة بالتظاهرة العلمية، يكون قبل تاريخ 6 سبتمبر 2025 كآخر أجل. وهذا على عنوان البريد الإلكترون “[email protected]”.

كما تجرى الأيام الطبية الجراحية الأولى يومي 23 و24 نوفمبر 2025 على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس/الجزائر العاصمة.

ومن أهم المواضيع التي ستتناولها النظاهرة العلمية الطبية هي الأمراض والحمل. والتكفل المتعدد الاختصاصات بأورام العظام الخبيثة للطفل. وكذا المقاربات الجديدة في طب الانجاب والحفاظ على الخصوبة.

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