الناحية العسكرية الثالثة.. افتتاح سنة التدريب والتحضير القتالي 2023-2024

أشرف يوم أمس الثلاثاء، اللواء قائد الناحية العسكرية الثالثة، على مراسم افتتاح سنة التدريب والتحضير القتالي 2023-2024 . وهذا على مستوى القطاع العملياتي الأوسط- برج العقيد لطفي بالناحية العسكرية الثالثة.

كما أكد قائد الناحية بهذه المناسبة، أن التحضير القتالي الجيد للأفراد والوحدات، هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مختلف الجيوش والتشكيلات. وهو المعيار الحقيقي الذي يتم من خلاله قياس مدى جاهزيتها، واستعداد أفرادها ووحداتها قتاليا وعملياتيا، وهو صمام أمانها. ليقوم بعدها بتفتيش الورشات ونماذج من العتاد والتجهيزات العضوية للوحدات مع تقديم عروض في رياضة الكوكسول.