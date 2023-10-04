الناحية العسكرية الرابعة.. اللواء عمر تلمساني يفتتح سنة التحضير القتالي 2023/2024

أشرف أمس الثلاثاء، اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة، على مراسم افتتاح سنة التحضير القتالي 2023/2024. على مستوى اللواء 41 مدرع بالقطاع العملياتي بشمالي شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة.

كما أكد اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام إطارات ومستخدمي الناحية، على أهمية التحضير القتالي. وتكوين الفرد العسكري وفقا لمتطلبات العصر، ليحث الجميع على مواصلة بذل المزيد من الجهود والتضحيات. وكذا الالتزام بالقوانين والنظم والسهر دوما على التطبيق الصارم للأوامر والتعليمات، والتحلي بالجاهزية الدائمة.

وفي الأخير قام اللواء بتفقد مختلف الورشات التي نظمت بالمناسبة. كما استمتع الحضور كذلك بعروض رياضية أبانت عن جاهزية الأفراد في أداء المهام المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.