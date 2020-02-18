الناحية العسكرية السادسة: تسمية الفوج الجهوي 96 للإشارة بإسم الشهيد “بحماوي أحمد”

أشرف اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، صبيحة اليوم الثلاثاء، على مراسم تسمية مقر الفوج الجهوي 96 للإشارة باسم الشهيد “بحماوي أحمد”.

وحشب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر المراسم، إطارات من الناحية العسكرية السادسة والسلطات المحلية والعائلة الثورية، وعائلة المجاهد المتوفي.

وإختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد، من طرف قائد الناحية العسكرية السادسة.

ويأتي ذلك، في إطار النشاطات المخلدة لذكرى يوم الشهيد الموافق لــــــ18 فيفري من كل سنة، وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تخليدا وعرفانا لشهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار.