الناخبون يصوتون بالمكاتب المتنقلة بالجنوب

يدلي الناخبون بعدد من ولايات الجنوب، اليوم الجمعة، بأصواتهم، في الإنتخابات الرئاسية المسبقة، عبر مكاتب التصويت المتنقلة بالمناطق النائية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عملية الاقتراع، تجري في ظروف حسنة، وبحضور ممثلي المترشحين الثلاثة للرئاسيات.

ويدلي الناخبون بأصواتهم عبر 30 مكتبا متنقلا بولايات الوادي وتيميمون وأدرار والمغير والأغواط وبشار و إن صالح.

وتتم هذه العملية، تحت إشراف المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي سخرت كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في أحسن الظروف.

وشهدت انطلاقة عملية التصويت منذ الساعات الأولى إقبالا للناخبين من البدو الرحل بالمكتب المتنقل “القارة الحمراء” ببلدية سيدي مخلوف.

أجواء مماثلة تشهدها عملية الاقتراع للرئاسيات عبر 4 مكاتب متنقلة ببلديات أسبع وتسابيت وتيمي ورقان بولاية أدرار.

وأعرب ناخبون بذات المكتب، من قصور بلدية تيمي عقب الإدلاء بأصواتهم، عن أملهم في “أن تساهم هذه الانتخابات في تحقيق مستقبل تنموي مشرق للجزائر على مختلف الأصعدة”.

وتتواصل عملية الاقتراع لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، لفائدة البدو الرحل والسكان القاطنين بالمناطق المعزولة بولايات الجنوب وأقصى جنوب الوطن، هذا الجمعة في ظروف حسنة. لتنتهي هذه العملية عبر كافة المكاتب المتنقلة بالجنوب غدا السبت.