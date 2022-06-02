الناخب الأوغندي:”سنطبق طريقة لعبنا أمام الجزائر المرشح الأبرز للتأهل”

أكد مدرب المنتخب الأوغندي، ميلوتان سيريدوفيتش، عن صعوبة مواجهة الخضر بمناسبة الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وصرح سيريدوفيتش، لقناة النهار عند وصول بعثة المنتخب الأوغندي، لأرض الوطن:” المنتخب الجزائري من المرشحين للتأهل ويملك فرديات جيدة”.

وأضاف المتحدث:”المنتخب الجزائري إعتاد على الفوز بسبعة أهداف وثمانية داخل دياره وهذا ما سنحاول تجنبه من جهتنا نحن”.

وأوضح سيريدوفيتش:”كرة القدم لا نعلم ماسيحدث فيها، ونحن سنطبق طريقة لعبنا في مواجهة المنتخب الجزائري”.

وأكد الناخب الأوغندي:”المنتخب الجزائري له دين تجاه أنصاره بعد الإخفاق المؤلم في التأهل للمونديال”.

وإستغل المدرب الصربي، سيردوفيتش، الفرصة لتحية الناخب الوطني جمال بلماضي على العمل الذي يقوم به على رأس العارضة الفنية للمنتخب.