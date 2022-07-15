الناخب التونسي السابق منذر الكبير يقترب من البطولة الوطنية

كشفت وسائل إعلام عربية، أمس الخميس، عن إقتراب مدرب المنتخب التونسي السابق، منذر الكبير، من تدريب إحدى فرق البطولة الوطنية الأولى المحترفة.

وحسب تقرير لموقع “العربي الجديد”، فإن المدرب التونسي قريب من الإنضمام لتدريب فريق مولودية الجزائر، تحسبا للموسم المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة المولودية، قامت بإرسال نسخة من العقد، للمدرب منذر الكبير، من أجل دراسته، والرد على العرض المقدم في قادم الأيام.