الناخب السويدي يكشف عن قائمته المعنية بمواجهة الخضر

أعلن اليوم الإثنين، مدرب المنتخب السويدي، يان أندرسون، عن قائمته المعنية بمواجهة المنتخب الوطني وديا بمالمو.

وستلعب المباراة الودية بين المنتخب الوطني ضد نظيره السويدي، بملعب “إيلدا” بمدينة مالمو السويدية

بتاريخ 19 نوفمبر المقبل على الساعة الـ20.30.

وجاءت قائمة المنتخب السويدي على النحو التالي: