الناخب المغربي شيبا:”مطالبون بتقديم مستوى جيد ضد نيجيريا”

عبّر مدرب المنتخب المغربي، سعيد شيبا، عن صعوبة مواجهة منتخبه، ضد نيجيريا، برسم الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

وصرح الناخب المغربي شيبا، في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة، اليوم الثلاثاء:”المنتخب النيجيري خصم قوي في هذه المنافسة، وفريق متطور جدا”.

وأضاف المتحدث:”مطالبون بتقديم أداء جيد لحسم التأهل للدور المقبل، وهذه المباراة صعبة مثل المواجهة الأولى، ولا توجد مباريات سهلة في “كان أقل من 17 سنة”.