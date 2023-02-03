قناة النهار الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المحلي بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 20:32 شارك غرِّد أرسل 118 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YM5OE اقرأ أيضا ميلة: إرتفاع منسوب مياه سد بني هارون قناة النهار 25 جانفي إرتفاع أسعار البيض يخلط أوراق ربات البيوت ويلغي أطباقا من الخيارات قناة النهار 28 جانفي مجتمع: مطالب لتخفيف أسعار المدافىء المركزية للحد من خطر الغاز السام قناة النهار 30 جانفي تسابق أوروبي نحو الجزائر.. الطاقة والسياسة تعدلان كفتي العلاقات قناة النهار 24 جانفي مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا قناة النهار 23 جانفي زملاء الشهيد الرائد "دحماني موسى" وأبناء بلدية وادي الفضة يؤدون واجب العزاء لوالده بمنزل العائلة قناة النهار 23 جانفي توقع إستمرار تساقط الأمطار والثلوج حتى نهاية الشهر في هذه المناطق قناة النهار 22 جانفي اضطراب جوي محمل بأمطار و ثلوج مع هبوب رياح قوية في هذه المناطق قناة النهار 15 جانفي "سفيان بايزيد :"المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون قناة النهار 03 فيفري سامية طبوش تروي معاناتها مع السحر وتطالب الدولة بتسليط أقصى العقوبات ضد المشعودين والسحرة قناة النهار 26 جانفي