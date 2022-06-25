قناة النهار الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في المنصة الشرفية لملعب وهران في حفل الإفتتاح بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جوان 2022 - 23:53 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IeVQW اقرأ أيضا البكالوريا: في انتظار الرياضيات.. اللغة العربية والشريعة تفتحان الشهية للتلاميذ الوطني 13 جوان صحة: توفير القسطرة المتقطعة لتخفيف معاناة المصابين بالمثانة العصبية قناة النهار 19 جوان طالع هابط: عمال قطاع الصحة من 1995 وهم ينتظرون لتسوية وضعيتهم .. والنوي يوجه رسالة لوالي باتنة قناة النهار 14 جوان محطة خروبة لنقل المسافرين تطلق نظام الخدمات الإلكترونية قناة النهار 11 جوان "إنطباعات المترشحين للباك شعبة لغات أجنبية .."موضوع الألمانية كان ساهل قناة النهار 16 جوان أحمد ميزاب: ما قامت به الجزائر مع إسبانيا هو ردع ديبلوماسي قناة النهار 09 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا :" الأسئلة كانت في متناول الجميع وفيها خير قناة النهار 12 جوان تلميذة من غرداية : أغلب التلاميذ إختارو موضوع الشعر على النثر لسهولة أسئلته قناة النهار 12 جوان "مدير مركب الفروسية السانيا :" هناك شائعات حول المركب والإجابة راكم تشوفوها بشهادة المنتخب الوطني قناة النهار 22 جوان روتوشات أخيرة بملعب وهران لإنجاح حفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 21 جوان