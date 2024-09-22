الناخب الوطني يستدعي حارس السياسي لمواجهتي الطوغو

استدعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حارس شباب قسنطينة بوحلفاية زكرياء ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني الأول المقبلة على التربص القادم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي شباب قسنطينة، اليوم الأحد، عن استدعاء زكرياء بوحلفاية لمبارتي الطوغو ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويسعى الناخب الوطني بيتكوفيتش لتجديد كتيبة الحراس، التي تقدم اغلبهم في السن، ما سيسمح لحارس السياسي بالتألق و كسب مكانة أساسية في حالة إقتناص فرصته في قادم المواعيد.