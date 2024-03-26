الناخب الوطني يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة جنوب إفريقيا

أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية للاعبيه التي سيعتمد عليها في مواجهة اليوم أمام جنوب إفريقيا.

وعرفت التشكيلة الأساسية مشاركة عدد من اللاعبين. الذين لم يسعفهم الحظ في لعب المباراة الماضية أمام بوليفيا أبرزهم حسام عوار.

كما شهدت التشكيلة مشاركة المدافع أمين مداني والحارس زغبة الذي سيشارك في مكانة ماندريا، إلى جانب المشاركة الأساسية للمتألق بن زية.

وستجري المباراة بملعب نيلسون مانديلا في ثاني اختبار ودية دولي ضمن الدورة التي تحتضنها الجزائر.د