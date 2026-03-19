النادي الأهلي يهنئ نجمه رياض محرز

وجّهت إدارة نادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، تهانيها لنجمها الدولي الجزائري رياض محرز، للدعوة التي تلقاها من المنتخب الوطني.

ونشرت مسؤولي النادي الأهلي، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، صورة رياض محرز، بالعلم الجزائري.

كما أرفق النادي السعودي، هذه الصورة، بعبارات التهنئة لقائد الخضر، نظير تلقيه دعوة المنتخب الوطني، جاء فيها: “رياض محرز ضمن قائمة بلاده من جديد”.

يذكر أن رياض محرز، تواجد على رأس القائمة التي كشف عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والخاص بتربص شهر مارس الجاري.

https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw%22%3E#%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%3C/a%3E