النادي الإفريقي يسعى لإستعادة شنيحي

يأمل مسؤولو النادي الإفريقي التونسي، في تسوية وضعية إبراهيم شنيحي، قصد استعادته للفريق قبل انطلاق مرحلة العودة من البطولة التونسية.

وكشف موقع “الشروق” التونسي، أن ملف اللاعب الجزائري إبراهيم شنيحي، لم يغلق بالنسبة لمسؤولي النادي الإفريقي.

وأوضح الموقع أن المدرب مارشان، ومناجير الفريق كمال القلصي، لازالا يأملان في تسوية ملف اللاعب لإفتقار الفريق لبديل في الهجوم.

كما كشف المصدر ذاته أن شنيحي، لايمانع في العودة، شرط حصوله على جزء من مستحقاته، وضمانات بنكية بخصوص بقية المبلغ.

ومن المتوقع أن يعود شنيحي للجلوس على طاولة المفاوضات مع مسؤولي النادي الإفريقي، لإيجاد حل نهائي، قبل انطلاق مرحلة العودة.