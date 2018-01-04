النادي الإفريقي يسعى لإستعادة شنيحي

الرياضة
  • -
  • 0
النادي الإفريقي يسعى لإستعادة شنيحي
بقلم كريم.تيغرمت

يأمل مسؤولو النادي الإفريقي التونسي، في تسوية وضعية إبراهيم شنيحي، قصد استعادته للفريق قبل انطلاق مرحلة العودة من البطولة التونسية.

وكشف موقع “الشروق” التونسي، أن ملف اللاعب الجزائري إبراهيم شنيحي، لم يغلق بالنسبة لمسؤولي النادي الإفريقي.

وأوضح الموقع أن المدرب مارشان، ومناجير الفريق كمال القلصي، لازالا يأملان في تسوية ملف اللاعب لإفتقار الفريق لبديل في الهجوم.

كما كشف المصدر ذاته أن شنيحي، لايمانع في العودة، شرط حصوله على جزء من مستحقاته، وضمانات بنكية بخصوص بقية المبلغ.

ومن المتوقع أن يعود شنيحي للجلوس على طاولة المفاوضات مع مسؤولي النادي الإفريقي، لإيجاد حل نهائي، قبل انطلاق مرحلة العودة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital