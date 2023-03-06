النادي الباريسي يعلن نهاية موسم نجمه البرازيلي نيمار

أعلنت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غياب نجم الفريق نيمار داسيلفا، لفترة طويلة عن الميادين بداعي الإصابة.

وكشفت إدارة النادي الباريسي، في بيان طبي عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن معاناة نيمار من اصابة على مستوى الكاحل الأيمن.

كما أوضح ذات البيان، بان الطاقم الطبي للفريق، أوصى بظرورة خضوع اللاعب لعملية جراحية لإصلاح الأربطة، وتفادي تكرار الإصابة.

وعليه تم تحديد فترة غياب نيمار عن الميادين، ما بين ثلاثة، إلى أربعة أشهر كاملة، قبل تمكنه من العودة غلى التدريبات الجماعية، ما يعد ضربة موجعة للنادي الباريسي.