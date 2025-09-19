النادي الرياضي القسنطيني يتعادل مع أولمبي الشلف في مباراة مثيرة

انتهت المواجهة التي جمعت بين النادي الرياضي القسنطيني وأولمبي الشلف بملعب الشهيد حملاوي، لحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة، على وقع التعادل الإيجابي (2-2).

وشهدت المباراة إثارة كبيرة والعديد من التقلبات. إذ كان الزوار سباقين إلى التسجيل عبر صداحين في الدقيقة الـ33، قبل أن يعادل مواقي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ67.

أولمبي الشلف لم يتأخر ليتقدم مجددًا عن طريق أفوتور في الدقيقة الـ68، لكن الرد القسنطيني جاء سريعًا بفضل اللاعب نفسه (مواقي) الذي وقع ثنائية معادلًا النتيجة في الدقيقة الـ76.

بهذا التعادل، رفع شباب قسنطينة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وذلك بعد خسارته في الجولة الماضية أمام وفاق سطيف.

فيما وصل أولمبي الشلف إلى النقطة الخامسة محتلاً المركز الـ11.