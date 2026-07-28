النادي الرياضي القسنطيني يدعم صفوفه بخدمات بن دين

نجحت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، في حسم صفقة جديدة ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، بضمها خدمات اللاعب مهدي بن دين.

وأعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع بن دين، قادما من نادي شاتورو الفرنسي.

كما أوضح ذات المصدر، عن توقيع اللاعب بن دين، على عقد يربطه بـ”السياسي”، إلى غاية صيف 2028.

وتعول إدارة النادي الرياضي القسنطيني، على امكانيات، وخبرة مهدي بن دين، لتقديم الإضافة اللازمة لدفاع الفريق، انطلاقا من الموسم الكروي الجديد.