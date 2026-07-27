النادي الرياضي القسنطيني يطير إلى تونس لاستكمال تحضيراته الصيفية

غادرت بعثة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الإثنين، أرض الوطن، باتجاه تونس، لاستكمال التحضيرات الصيفية.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، صور تعداد الفريق، خلال توجههم صباح اليوم الإثنين، إلى حمام بورقيبة، بتونس.

كما كشف ذات المصدر، بأن هذا التربص الثاني للفريق بتونس، سيمتد إلى غاية الخامس من شهر اوت المقبل.

ويسعى المدرب منذر الكبير، اسغلال هذا التربص، من أجل اتمام تحضير لاعبيه بدنيا، وفنيا، ووضعهم في اتم الجاهزية، تحسبا لانطلاق المومس الكروي الجديد 2026-2027.