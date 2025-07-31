النادي الرياضي القسنطيني يكشف برنامج مبارياته التحضيرية

سطرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، برنامج مبارياتها التحضيرية، المقرر ضمن تربصها الصيفي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي الرايضي القنسطيني، على “فايس بوك”، برمجت ادارة النادي ثلاثة مباريات ودية للفريق.

كما أوضح ذات المصدر، بأن اللقاء الأول سيكون يوم 2 اوت المقبل، ضد مولودية الجزائر، فيما تليها مباراة تحضيرية ثانية يوم 5 أوت ضد شباب بلوزداد، على أن تكون آخر مواجهة ودية يوم 8 أوت، ضد اتحاد العاصمة.

يذكر أن النادي الرياضي القسنطيني، يخوص تربصه الصيفي حاليا بتونس، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.