النادي الرياضي القسنطيني يوقف سلسلة مستقبل الرويسات ويحقق انتصاره الثاني

نجح النادي الرياضي القسنطيني في تحقيق فوز ثمين على حساب مستقبل الرويسات، اليوم الجمعة، بعدما ألحق به أول هزيمة هذا الموسم في إطار الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل “السياسي” ثنائية اللقاء الذي إحتضنه ملعب “الشهيد حملاوي”، عن طريق المهاجمين بركان في الدقيقة 36 وديب في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90+).

ليؤكد الفريق عودته القوية بعد البداية المتذبذبة للموسم.

وبهذا الفوز، رفع النادي القسنطيني رصيده إلى ست نقاط، محققًا ثاني انتصاراته بعد الفوز خارج الديار على مولودية البيض بثنائية نظيفة، متداركًا بذلك خسارته في الجولة الثانية أمام ترجي مستغانم.

من جهته، توقفت سلسلة مستقبل الرويسات الذي دخل الرابطة المحترفة هذا الموسم بقوة، حيث مني بخسارته الأولى بعد تحقيقه انتصارين متتاليين أمام شبيبة الساورة ومولودية البيض، ليبقى في رصيده ست نقاط أيضًا.

ويُنتظر أن تمنح هذه النتيجة دفعة معنوية كبيرة لكتيبة “السياسي” لمواصلة مسيرتها في البطولة، في حين يسعى مستقبل الرويسات لتدارك هزيمته الأولى سريعًا ومواصلة مغامرته المميزة بين الكبار.

ولحساب ذات الجولة، إفترق مولودية وهران و ترجي مستغانم، على وقع التعادل السلبي، في المواجهة التي إحتضنها ملعب “ميلود هدفي”.

ليرفع أصحاب الأرض، رصيدهم للنقطة الرابعة، بعد فوز في الجولة الأولى أمام نجم بن عكنون، وخسارة في الجولة الثانية، أمام أولمبيك آقبو.

أما الترجي بدوره كذلك، بلغ النقطة الرابعة، بعد خسارة في الجولة الأولى أمام أولمبيك آقبو، و فوز أمام النادي الرياضي القسنطيني.