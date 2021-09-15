النادي الصفاقسي يُعلن عن صفقتين جزائريتين

أعلن النادي الصفاقسي التونسي، ضمه للاعبين جزائريين جديدين خلال الميركاتو الصيفي، وهما كل من هشام نقاش من مولودية وهران، ومليك رايح من شبيبة القبائل.

وضم الفريق التونسي اللاعبين، في صفقة إنتقال حُر، بإعتبار أن كلا اللاعبين تحصلا على وثائقهما مُباشرة بعد نهاية الموسم المُنقضي، ليخوضا أول تجربة لهما بعيدا عن الجزائر.

يذكر بأن النادي الأبيض والأسود كان يضم في صفوفه كل من صبري شرايطية وزكرياء منصوري، واللذين لم يُوفقا تماما خلال فترة عملهما مع المدرب حمادي الدو.