النادي المصري يعلن تعاقده مع منذر طمين

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع المهاجم، منذر طمين، قادما من صفوف النادي الرياضي القسنطيني.

في صفقة جديدة تم تقديمها عبر فيديو ترويجي صوّر داخل أروقة استاد بورسعيد، في خطوة تعكس نية إدارة الفريق في تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن إدارة المصري أتمّت الاتفاق مع اللاعب الجزائري الشاب. بطلب من المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي تولى مؤخرًا الإشراف الفني على الفريق. بعد تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه السابق، والذي يقدّر بحوالي 200 ألف دولار.

ويعَدُّ طمين من أبرز الأسماء الصاعدة في البطولة المحلية، إذ قدم مستويات لافتة مع شباب قسنطينة خلال الموسم الماضي. ما جعله محل اهتمام عدة أندية، قبل أن ينجح المصري البورسعيدي في خطف توقيعه.