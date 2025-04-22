النادي الهاوي شباب بلوزداد يرفض بيع أسهمه لـ”مدار”

رفض النادي الهاوي شباب بلوزداد، بيع أسهمه لمجمع “مدار” المالك لأغلبية أسهم الفريق.

وكشف النادي الهاوي شباب بلوزداد، بأن أعضاء الجمعية العامة قاموا بالتصويت بالاجماع. ضد بيع الأسهم إلى مجمع “مدار”.

مشيرا في بيان له أمس الاثنين، إلى أن عملية التوصيت كانت من خلال رفع الأيدي. خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت الخميس الماضي، الـ 17 أفريل 2025.

كما أبرزت إدارة النادي الهاوي شباب بلوزداد، بأن عملية التصويت جاءت على خلفيت تلقيها مراسلة من مجمع “مدار”، شهر جوان 2024، في عهد الإدارة السابق، يطلب من خلاله شراء بقية الأسهم.

مضيفة أنها تلقت في أعقاب ذلك، مراسلة أخرى من رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد. مهدي رابحي، شهر أفريل الجاري، يطلب توضيحات حول موقف النادي الهاوي من بيع حصته من الأسهم.