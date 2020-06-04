النادي الهاوي لإتحاد الحراش مستاء من إدارة الفريق بسبب نفطال

عبّر أعضاء ومسؤولي النادي الهاوي لاتحاد الحراش، عن استيائهم من إدارة الفريق، بسبب عدم دعوتهم لحضور الاجتماع المقرر مع مسؤولي شركة نفطال.

وأصدر النادي الهاوي لاتحاد الحراش، بيانا، عبّر من خلاله عن استيائه، كما أكد أنه لُب هذا النادي، ويحق له حضور الإجتماع، والمشاركة في القرار.

ومن خلال ذات البيان، أكد النادي الهاوي، ترحيبه بفكرة دخول شركة نفطال، كمستثمر في الفريق، مبدين استعدادهم للمساعدة في اعادة أمجاد النادي.

يذكر أن إدارة نادي اتحاد الحراش، من المقرر أن تجتمع اليوم الخميس، مع ممثلي شركة نفطال، للتفاوض حوال دخول هذه الأخيرة، كممول في النادي، أو الإستثمار فيه.