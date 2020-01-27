النادي الهاوي لشبيبة القبائل يتجه لسحب الثقة من ملال

قرر النادي الهاوي لشبيبة القبائل، عقد جمعية عامة إستثنائية، لدراسة العديد من الناقط، وعلى رأسها مستقبل شريف ملال على رأس النادي.

وكشفت مصادر “النهار”، أن النادي الهاوي لشبيبة القبائل، قرر عقد جمعية عامة إستثنائية للفريق، يوم 8 فيفري المقبل.

وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة الإستثنائية، دراسة مشاكل الفريق، وفي المقام الأول، سحب الثقة من الرئيس الحالي لنادي شريف ملال.

وتأتي هذه الخطوة، بالنظر للمشاكل العديد التي تتخبط فيهاى إدارة الكناري هذا الموسم، والتي أدت لتدهور نتائج ومستوى الفريق.